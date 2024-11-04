"الهلال الأحمر" بنجران يتعامل مع 1053 بلاغًا إسعافيًا خلال أكتوبر

وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها لشهر أكتوبر، أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى؛ حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.