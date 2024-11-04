"الهلال الأحمر" بنجران يتعامل مع 1053 بلاغًا إسعافيًا خلال أكتوبر

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، أن فرقها الإسعافية تعاملت مع 1053 بلاغًا إسعافيًا بنجاح خلال شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها لشهر أكتوبر، أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى؛ حيث تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.
وأشارت إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 887 حالة، في حين سجلت الحوادث المرورية 166 حالة، بالإضافة إلى نقل ثلاث حالات بالإسعاف الجوي.
كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي، 12 دورة طبية و21 محاضرة، استفاد منها 4946 متدربًا ومستفيدًا.
وقال مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري: إن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره.
كما يستدل على موقع المبلّغ، بالإضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
يُذكر أن منطقة نجران، تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة بأطقمها من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ.