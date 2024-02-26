مكة المكرمة.. جمعية "الرحالة" تحتفل بـ "يوم التأسيس"

احتفلت جمعية الرحالة، بالتعاون مع الضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة، بذكرى "يوم التأسيس"، تحت عنوان "أمن وعدل".
جاء ذلك، بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومنسوبيها في فندق "بارك إن النسيم" بمكة الراعي الرسمي لها.
وتزين الاحتفال بمعرض يحتوي على مشاركة بعض الأسر المنتجة والحرفيين الذين قدموا المأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية مثل السبح والمصوغات الذهبية.
كما اشتمل المعرض على بعض الأركان للاطلاع على الملبوسات والمقتنيات الأثرية النادرة والتي تحكي شيئًا من تاريخ الأجداد وبعض أركان الترفيه للأطفال.
وتضمن الاحتفال محاضرة قيمة عن الحج قبل تأسيس الدولة وبعد تأسيسها، قدمها رئيس مجلس الإدارة إبراهيم المطيري.
وتهدف الجمعية من خلال الاحتفال بـ"يوم التأسيس"، إلى التأكيد على معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة والتعريف بالمبادئ التي قامت عليها منذ نشأتها في عاصمتها الدرعية، ومنهجها ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى الوقت الحاضر.
وفي نهاية الاحتفال، قدمت الهدايا التذكارية وشهادات الشكر للرعاة والمشاركين.