مكة المكرمة.. جمعية "الرحالة" تحتفل بـ "يوم التأسيس"

وتهدف الجمعية من خلال الاحتفال بـ"يوم التأسيس"، إلى التأكيد على معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة والتعريف بالمبادئ التي قامت عليها منذ نشأتها في عاصمتها الدرعية، ومنهجها ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- حتى الوقت الحاضر.