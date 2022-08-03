مدير "موارد القصيم" يزور أجنحة مركز التنمية ومكتب العمل بعنيزة

وفي التفاصيل، أُقيم الجناح بالتعاون والشراكة مع مستشفى الملك سعود، حيث التقى "السباعي" خلال الزيارة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن علي الوهيبي، ونوه بالدور الكبير الذي يبذلونه لخدمة المجتمع وتفعيل الشراكات المجتمعية بين الإدارات الحكومية ثم توجه لمجمع العثيم مول للاطلاع على الجناح الذي أقامه مكتب العمل بمحافظة عنيزة.