مدير "موارد القصيم" يزور أجنحة مركز التنمية ومكتب العمل بعنيزة

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله بن محمد السبّاعي مساء اليوم الأربعاء، بزيارة لجناح مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي التفاصيل، أُقيم الجناح بالتعاون والشراكة مع مستشفى الملك سعود، حيث التقى "السباعي" خلال الزيارة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن علي الوهيبي، ونوه بالدور الكبير الذي يبذلونه لخدمة المجتمع وتفعيل الشراكات المجتمعية بين الإدارات الحكومية ثم توجه لمجمع العثيم مول للاطلاع على الجناح الذي أقامه مكتب العمل بمحافظة عنيزة.
وعرض خلال الجناح العديد من البروشورات والمقاطع المرئية التي تتحدث عن مخاطر الاتجار بالبشر وأهمية توعية أفراد المجتمع بذلك، وفي نهاية الزيارة قدم "السباعي" الشكر والتقدير للقائمين على الأجنحة.