اعتماد ترسية مشروعات بلدية في بيشة بقيمة تتجاوز 120 مليونًا

ولفتت إلى أن المشروعات تنوعت بين الصيانة والتحسين والتجميل ودرء أخطار السيول والحدائق والإنارة، موضحةً أنه تم اعتماد 100 مليون لصيانة عددٍ من الطرق الرئيسية، جرى استلامها من إدارة النقل وتشمل: أعمال الكشط والسفلتة والتخطيط في مخططات الموسى والطاحسي ومخطط 81 والخليج والعطف والحمة، مع أهمية تطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية.