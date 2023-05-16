اعتماد ترسية مشروعات بلدية في بيشة بقيمة تتجاوز 120 مليونًا

اعتمدت بلدية محافظة بيشة، اليوم الثلاثاء، عقود عدد من المشروعات البلدية في مرحلتها الأولى، بمبلغ إجمالي قدره 120 مليون ريال.
يُذكر أنه يتم حاليًا إنهاء إجراءات ترسية عددٍ من المشروعات البلدية المتنوعة؛ ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المُقدّمة كمرحلة ثانية.
وذكرت بلدية بيشة، في بيان، أنها تسعى جاهدةً لاكتمال وتعزيز المشروعات البلدية المتنوعة في أرجاء المحافظة وفق أفضل المواصفات الإنشائية وأعلى معايير الجودة.
ولفتت إلى أن المشروعات تنوعت بين الصيانة والتحسين والتجميل ودرء أخطار السيول والحدائق والإنارة، موضحةً أنه تم اعتماد 100 مليون لصيانة عددٍ من الطرق الرئيسية، جرى استلامها من إدارة النقل وتشمل: أعمال الكشط والسفلتة والتخطيط في مخططات الموسى والطاحسي ومخطط 81 والخليج والعطف والحمة، مع أهمية تطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية.
وأضافت بلدية بيشة أن العمل جارٍ لإنهاء إجراءات ترسية مشروعات أخرى تتعلق بالإنارة والحدائق ودرء أخطار السيول.
وأشار البيان إلى أن البلدية ستواصل استكمال أعمال المشروعات وفق الاعتمادات المُخصصة، بما يتوافق مع خططها لصيانة الطرق والشوارع، ويسهم في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها وخلق بيئة آمنة لمرتاديها.