"صحة مكة" تشرح آلية التحول المؤسسي بالصحة ومراحلها

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، بمدينة الملك فهد الطبية، بالتعاون مع التجمع الصحي بمكة المكرمة، ورشة عمل بعنوان "رفع الوعي عن رحلة التحول الصحي بمكة المكرمة".
عُقِدَت الورشة بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة، والرئيس التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري.
وحضر الورشة، عدد من مسؤولي وقيادات ومنسوبي الصحة من الجانبين؛ حيث تناولت توعية وتثقيف الحضور بأهمية التحول المؤسسي من خلال شرح آلية التحول بالصحة، والمراحل التي يمر بها، والإيجابيات التي ستنتج من هذا البرنامج الوطني الذي يستهدف أهم مؤسسات الدولة.