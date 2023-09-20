"صحة مكة" تشرح آلية التحول المؤسسي بالصحة ومراحلها

وحضر الورشة، عدد من مسؤولي وقيادات ومنسوبي الصحة من الجانبين؛ حيث تناولت توعية وتثقيف الحضور بأهمية التحول المؤسسي من خلال شرح آلية التحول بالصحة، والمراحل التي يمر بها، والإيجابيات التي ستنتج من هذا البرنامج الوطني الذي يستهدف أهم مؤسسات الدولة.