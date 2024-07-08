انخفاض زيارات مراجعي أمانة تبوك بنسبة تجاوزت 67%؜

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها الأمانة، بلغ عدد المراجعين في النصف الأول من عام 2024، 1733 مراجعًا لمقرات الأمانة وبلدياتها التابعة، مقارنة بـ 5,393 مراجعًا في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعني انخفاضًا ملحوظًا في عدد المراجعين،