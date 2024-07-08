انخفاض زيارات مراجعي أمانة تبوك بنسبة تجاوزت 67%؜

أظهرت إحصائية نشرتها أمانة منطقة تبوك، اليوم الإثنين، عن انخفاض عدد زيارات المراجعين لمقر الأمانة والبلديات التابعة لها، خلال النصف الأول من عام 2024م، بنسبة 67.87%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023م، بنسبة تجاوزت 60%.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها الأمانة، بلغ عدد المراجعين في النصف الأول من عام 2024، 1733 مراجعًا لمقرات الأمانة وبلدياتها التابعة، مقارنة بـ 5,393 مراجعًا في نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعني انخفاضًا ملحوظًا في عدد المراجعين،
وعزت الأمانة، أسباب هذا الانخفاض إلى التحول المتزايد نحو أتمتة خدماتها عبر المنصات الرقمية المتمثلة في منصة بلدي، إضافة إلى التزام المراجعين بنظام المواعيد، الذي يتم من خلاله التواصل مع المراجعين وخدمتهم دون الحاجة لمراجعة الأمانة.
كما تزايد وعي المواطنين بأهمية استخدام الخدمات الإلكترونية، ما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات وتوفير الوقت والجهد.
وأكدت الأمانة، حرصها على مواصلة تطوير خدماتها الإلكترونية والربط مع الجهات كافة ذات العلاقة؛ تسهيلًا للمستفيدين من تلك الخدمات دون الحاجة لمراجعة الأمانة، ولتوفير الوقت والجهد عليهم، داعية في الوقت ذاته المستفيدين من خدماتها ضرورة الالتزام بنظام المواعيد، الذي سيوفر لهم خدمة بجودة عالية.