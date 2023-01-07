"تقني تبوك" يُنظِّم المعرض التوعوي الأول بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية غدًا

كما يُقدَّم خلال المعرض الاستشارات من الجهات المعنية حول كيفية الحصول على العلاج، والتعامل السليم مع المتعاطي، والتعرف على العلامات الدالة على ذلك، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية، تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة.