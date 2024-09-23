"تراحم مكة" تهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني وتؤكّد: مناسبة تجسّد معاني الانتماء

وأعرب "الشريبي" عن امتنانه لدور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعمهم الدائم للجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، قائلًا: "إن دعم القيادة لهذه المؤسسات يعزّز من قدرتها على القيام بدورها في تحسين حياة الأفراد والأسر المحتاجة، وتقديم حلول مستدامة تمكّنهم من العيش بكرامة والمساهمة في بناء الوطن".