"تراحم مكة" تهنّئ القيادةَ الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني وتؤكّد: مناسبة تجسّد معاني الانتماء

رفع رئيسُ مجلس إدارة لجنة تراحم بمنطقة مكة المكرمة المهندس فؤاد بن جويد الشريبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ94.
وأكّد "الشريبي" أن هذه المناسبة الوطنية تجسّد معاني الانتماء والفخر ببلادنا الحبيبة التي حقّقت عبر العقود الماضية إنجازات كبيرة في كافّة الأصعدة، بدءًا من تعزيز البنية التحتية، وانتهاءً بالارتقاء بمكانة المملكة على الساحة الدولية.
وأضاف: "إن اليوم الوطني هو فرصة لنا جميعًا للتأمل في مسيرة التنمية والرخاء التي قادتها قيادتنا الحكيمة، والتي انعكست على رفاهية المواطن السعودي وتوفير بيئة آمنة ومستقرّة تتيح للجميع العيش بكرامة ورفاهية".
وأشار إلى أنّ اللجنة تضع في هذا اليوم الوطني نصب عينيها دورها المجتمعي في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي؛ وذلك من خلال تقديم الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، لاسيما أسر السجناء والمحتاجين.
وأوضح أن "هذه القيم التي أسّسها الإسلام ورسختها القيادة السعودية هي ما يجمعنا كمجتمع متماسك ومترابط؛ حيث نعمل سويًّا لتحقيق رفاهية الجميع دون استثناء".
وأعرب "الشريبي" عن امتنانه لدور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعمهم الدائم للجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، قائلًا: "إن دعم القيادة لهذه المؤسسات يعزّز من قدرتها على القيام بدورها في تحسين حياة الأفراد والأسر المحتاجة، وتقديم حلول مستدامة تمكّنهم من العيش بكرامة والمساهمة في بناء الوطن".
واختتم تصريحه بالدعاء بأن يحفظ اللهُ المملكةَ ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما دعا الشعب السعودي لمواصلة العمل بجدّ واجتهاد تحت راية الوطن الواحد؛ للمساهمة في رفعة المملكة وتحقيق رؤيتها 2030.