تقليد عمره ٢٥ عامًا.. "المشرع" أكلة سنوية يصطحبها حجاج فيفاء لأيام العيد

وتعد هذه الوجبة التي تصاحب حجاج فيفاء سنويًا منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، ودرجت العادة على اصطحاب مكونات الوجبة مسبقًا قبل انطلاق الحملة؛ حيث يتم الاستعداد لها بتجهيز العسل والسمن البلدي والبر والدخن، واصطحابها مع الحجاج منذ بداية الانطلاق، لاعتبار وجبة "المشرع" من الأكلات الشعبية في فيفاء، والتي تقدم عادةً في المناسبات المختلفة و"عيدية للحجاج".