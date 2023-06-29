تقليد عمره ٢٥ عامًا.. "المشرع" أكلة سنوية يصطحبها حجاج فيفاء لأيام العيد

يتناول حجاج فيفاء في أيام العيد وجبة شعبية تقليدية تسمى محليًا بـ "المشرع".
وتعد هذه الوجبة التي تصاحب حجاج فيفاء سنويًا منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، ودرجت العادة على اصطحاب مكونات الوجبة مسبقًا قبل انطلاق الحملة؛ حيث يتم الاستعداد لها بتجهيز العسل والسمن البلدي والبر والدخن، واصطحابها مع الحجاج منذ بداية الانطلاق، لاعتبار وجبة "المشرع" من الأكلات الشعبية في فيفاء، والتي تقدم عادةً في المناسبات المختلفة و"عيدية للحجاج".
ويتكون "المشرع" غالبًا من عجين البر والدخن، ويحتاج طهيه إلى ساعات حتى ينضج؛ حيث يضاف العجين إلى أكياس وتوضع في الماء المغلي، حتى اكتمال نضجه، ويسمى حينها "الكعم"، وبعد ذلك يتم تقطيع "الكعم"، ومن ثم تقديمه بعد إضافة السمن والعسل البلدي، ويقدم مع الموز واللبن أو الحليب.