بحزمة أنشطة وفعاليات.. "تقني الرياض" ينفذ حملة "رايتك وردية"

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والكليات التقنية للبنات التابعة لها تفعيل حملة التوعية بسرطان الثدي، والتي تحلّ خلال شهر أكتوبر من كل عام، وحملت في نسخة عام 2022 شعار "رايتك وردية".
وقد ركزت الحملة على التعريف بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر، واستهدفت منسوبات الكليات التقنية للبنات بمنطقة الرياض من متدربات ومدربات وموظفات من خلال إقامة 10 محاضرات توعوية من قبل مراكز صحية متعاونة من القطاع الخاص.
وتضمنت الفعاليات النشر الداخلي من خلال 78 نشاطًا سواء من خلال البنرات أو شاشات العرض أو المنشورات.
وتفاعل الجمهور الخارجي مع أنشطة الحملة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغت عدد التغريدات 40 تغريدة على منصة تويتر فقط، وبلغ عدد المواد التي تم إعدادها لهذا الغرض 40 مادة ما بين انفوجرافك وفيديو توعوي، فضلاً عن إضاءة مبنى الإدارة باللون الوردي تزامناً مع تفعيل هذا الحدث.
من جهته، قال مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل: نؤكد أهمية تفعيل مثل هذه الأنشطة و الاهتمام بها لبثّ الوعي بين أوساط سيدات وفتيات الوطن، نظرًا لما يمثله ذلك من أثر بالغ في الحد من الآثار السلبية لهذا المرض، إضافة إلى أنه يصبّ في صالح استكمال نهج القيادة الحكيمة في حماية الإنسان و سلامته على هذه الأرض المباركة.