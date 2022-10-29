بحزمة أنشطة وفعاليات.. "تقني الرياض" ينفذ حملة "رايتك وردية"

من جهته، قال مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل: نؤكد أهمية تفعيل مثل هذه الأنشطة و الاهتمام بها لبثّ الوعي بين أوساط سيدات وفتيات الوطن، نظرًا لما يمثله ذلك من أثر بالغ في الحد من الآثار السلبية لهذا المرض، إضافة إلى أنه يصبّ في صالح استكمال نهج القيادة الحكيمة في حماية الإنسان و سلامته على هذه الأرض المباركة.