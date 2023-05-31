"كفيف" تنظّم بطولة "تنس الطاولة" للمكفوفين في دورتها الخامسة

غير أن بعض التعديلات أجريت عليها لتجعلها متوافقة سمعيًّا وحسيًّا مع إمكانيات الكفيف، من خلال احتواء الكرة على جرس ليتمكّن اللاعب من تحديد مكانها، كما تختلف مساحة وارتفاع جوانب طاولة التنس عن اللعبتين البصريتين لحماية الكرة من السقوط عن السطح المحدد.