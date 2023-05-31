"كفيف" تنظّم بطولة "تنس الطاولة" للمكفوفين في دورتها الخامسة

نظّمت جمعيةُ المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، في مقر الجمعية بالرياض؛ البطولةَ الخامسة لرياضة تنس الطاولة للمكفوفين، وسط تنافس كبير بين المشاركين، وفي أجواء رياضية مفعمة بالتحدّي.
وأسفرت نتائج المباريات عن نيل اللاعب عبد الله هوساوي المركزَ الأولَ، وكأسَ البطولة.
فيما حقّق اللاعبُ الوليد كعبي المركزَ الثاني والميدالية الفضية. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فذهبا إلى اللاعب بدر الشهري.
يذكر أن رياضة تنس الطاولة للمكفوفين، هي اللعبة المحبّبة لديهم بعد كرة الهدف التي تحتلّ المركز الأول في تفضيلهم لها، ويمكن تشبيهها بلعبة التنس ولعبة هوكي الطاولة للمبصرين.
غير أن بعض التعديلات أجريت عليها لتجعلها متوافقة سمعيًّا وحسيًّا مع إمكانيات الكفيف، من خلال احتواء الكرة على جرس ليتمكّن اللاعب من تحديد مكانها، كما تختلف مساحة وارتفاع جوانب طاولة التنس عن اللعبتين البصريتين لحماية الكرة من السقوط عن السطح المحدد.