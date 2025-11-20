"تعليم مكة" يحتفي باليوم العالمي للطفل ببرامج نوعية وتفاعلية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ضمن مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، مجموعة من البرامج النوعية والمتنوعة احتفاءً بـ "اليوم العالمي للطفل"، وذلك عبر عدد من الحضانات والروضات ومدارس الطفولة المبكرة والمرافق التعليمية خلال يومي الأربعاء والخميس (28 – 29 / 5 / 1447هـ).