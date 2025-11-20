"تعليم مكة" يحتفي باليوم العالمي للطفل ببرامج نوعية وتفاعلية

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ضمن مهرجان "الرياضيات لغة العلوم" الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، مجموعة من البرامج النوعية والمتنوعة احتفاءً بـ "اليوم العالمي للطفل"، وذلك عبر عدد من الحضانات والروضات ومدارس الطفولة المبكرة والمرافق التعليمية خلال يومي الأربعاء والخميس (28 – 29 / 5 / 1447هـ).
وشهدت الفعاليات تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتربوية، شملت ورشًا تربوية ومسرحيات تفاعلية وبرامج ثقافية وصحية موجهة للأطفال، في إطار جدول زمني أُعد بدقة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوعي.
انطلقت الفعاليات يوم الأربعاء بورشة تدريبية بعنوان "الطفولة في ضوء الرعاية والتربية والتعليم: بناء بيئة آمنة لطفل اليوم… قائد المستقبل"، قدّمها الدكتور عبد الجريد، واستمرت لمدة 30 دقيقة.
وفي يوم الخميس، شملت البرامج أنشطة مدرسية متنوعة بدأت بـ النشيد الوطني الذي قدّمه أطفال "روضة حديقة الطفل النموذجية"، تلاه السلام الملكي بلغة الإشارة من "طالبات معهد الأمل للصم"، ثم تلاوة قرآنية وفقرة "دعاء" من أطفال "روضة النجاح".
وقدّمت المشرفة سامية مديني كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تلتها فقرة "نشيد الطفولة" لروضة "أجيال الوفاء"، ثم قصيدة بعنوان "الأم" قدّمها أطفال "الابتدائية 138".
تضمّنت الفعاليات عرض مسرحية تفاعلية بعنوان "أصوات بريئة" قدّمتها "روضة الطموح الحكومية"، تلتها جلسة توعوية بعنوان "أساليب التنشئة الإيجابية ودورها في دعم الصحة النفسية للطفل" ألقاها الدكتور ماجد الحربي لمدة 20 دقيقة على مسرح المدرسة.
كما شاركت "روضة النجاح" بعرض مسرحي بعنوان "قصة ليلى والذئب"، وقدّمت "الروضة العاشرة" عرض "مسرح الدمى"، إضافة إلى عرض مرئي بعنوان "التعبير عن المشاعر"، فيما قدّمت "ابتدائية أم كلثوم للطفولة المبكرة" مسرحية بعنوان "رحلة نمو بذرة".
وأكدت الإدارة أن تنفيذ هذه البرامج يأتي تعزيزًا لحقوق الطفل وترسيخًا لثقافة الوعي التربوي والنفسي داخل البيئة التعليمية، بما يتوافق مع توجهات وزارة التعليم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وداعمة لنمو الطفل في مختلف الجوانب.