محلي الطوال يستعرض عددًا من الموضوعات والتوصيات والإجراءات في دورته الأولى للعام 1444هـ

عقب ذلك، ناقش محافظ الطوال وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت 8 محاور تمثلت في تكثيف الإنارة بالشوارع بالمحافظة وقراها وصيانة الممشى الشمالي، وتحسين مداخل المحافظة، ومناقشة نسبة إنجاز مشروع المركز الحضاري، ومناقشة موضوع مسلخ وأسواق النفع العام، ومناقشة طلب صيانة المقابر، وتحسين المداخل والميادين، ومتابعة مشروع تطوير الواجهة البحرية بمركز الموسم، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.