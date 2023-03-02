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محلي الطوال يستعرض عددًا من الموضوعات والتوصيات والإجراءات في دورته الأولى للعام 1444هـ

شملت 8 محاور أبرزها تكثيف الإنارة وصيانة الممشى الشمالي ومسلخ وأسواق النفع العام
محلي الطوال يستعرض عددًا من الموضوعات والتوصيات والإجراءات في دورته الأولى للعام 1444هـ
عمر عريبي
عمر عريبي

ترأس محافظ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن جلسة المجلس المحلي في دورته الأولى للعام 1444هـ، بحضور أمين عام مجلس المنطقة شاهر الجفناوي.

وتم خلال الجلسة الترحيب بالحاضرين من أعضاء المجلس، واستعرض "ابن رازن" معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات.

عقب ذلك، ناقش محافظ الطوال وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والتي تضمنت 8 محاور تمثلت في تكثيف الإنارة بالشوارع بالمحافظة وقراها وصيانة الممشى الشمالي، وتحسين مداخل المحافظة، ومناقشة نسبة إنجاز مشروع المركز الحضاري، ومناقشة موضوع مسلخ وأسواق النفع العام، ومناقشة طلب صيانة المقابر، وتحسين المداخل والميادين، ومتابعة مشروع تطوير الواجهة البحرية بمركز الموسم، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

الطوال
محافظ الطوال
ناصر بن عبدالعزيز بن رازن

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