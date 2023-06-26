مبادرة جمع الكتب والأوراق لإعادة تدويرها في "سر الطائف" تلقى استحسان الأهالي

وبيّن لـ"سبق" صاحب المبادرة صالح عبدالله الصواط أن المبادرة تهدف إلى جمع الكتب والأوراق بعد الاختبارات التي انتهت مؤخرًا حفاظًا عليها من الامتهان، وقد طُبقت في حي السر بجنوب الطائف فقط مع الأمل أن تكون هذه المبادرة في جميع أحياء محافظة الطائف، وتكون أكثر جدية، وتحت مظلة جهة معينة.