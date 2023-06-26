مبادرة جمع الكتب والأوراق لإعادة تدويرها في "سر الطائف" تلقى استحسان الأهالي

لاقت مبادرة جمع الكتب والأوراق لإعادة تدويرها، بعد أداء الطلاب والطالبات الاختبارات مؤخرًا، استحسان واهتمام وإقبال الجميع؛ إذ تعد أول مبادرة بهذا النوع بمحافظة الطائف.
وبيّن لـ"سبق" صاحب المبادرة صالح عبدالله الصواط أن المبادرة تهدف إلى جمع الكتب والأوراق بعد الاختبارات التي انتهت مؤخرًا حفاظًا عليها من الامتهان، وقد طُبقت في حي السر بجنوب الطائف فقط مع الأمل أن تكون هذه المبادرة في جميع أحياء محافظة الطائف، وتكون أكثر جدية، وتحت مظلة جهة معينة.
وأشار إلى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيرًا من الأهالي، منوهًا بجهود عمدة حي السر فواز عبيدالله الصواط وجمعية أرزاق وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ بمحافظة الطائف في إنجاح المبادرة.. متأملاً الحصول على دعم كبير من الجهات المعنية، وتعميم هذه المبادرة على جميع أنحاء محافظة الطائف.