أمين الطائف يطلق خدمة تفعيل اشتراك stc tv مجاني للملتزمين بامتثال المباني

أطلق أمين الطائف، المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، خدمة تفعيل اشتراك stc Tv مجاني لمدة 6 أشهر، وذلك عبر تطبيق أمانة الطائف الإلكتروني لملاك المباني الذين استخرجوا شهادات امتثال لمبانيهم؛ بهدف تحفيز ملاك المباني إلى إصدار شهادة امتثال المباني، في سعي لتحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري في المدينة.
ويمكن تحميل تطبيق أمانة الطائف للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: https://www.taifcity.gov.sa/#/ar/platform/list.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت الأمانة أخيرًا اتفاقية شراكة مع شركة إنتغرال، التابعة لمجموعة stc لدعم جهودها في تطوير النسق العمراني وتعزيز جمالية الأحياء.
وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة باستبدال الأطباق الهوائية الموجودة على واجهات وأسطح المباني مع منصة stc tv؛ مما يُسهم في تعزيز اللمسات الجمالية للمباني ويحافظ على المرافق العامة ويعزز جهود الاستدامة في الطائف، ويدعم مبادرة وزارة البلديات والإسكان للحد من التلوث البصري وإحداث تغيير ملموس في المشهد الحضري للمدن السعودية ما ينعكس على رفع جودة حياة السكان.