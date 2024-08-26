أمين الطائف يطلق خدمة تفعيل اشتراك stc tv مجاني للملتزمين بامتثال المباني

وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة باستبدال الأطباق الهوائية الموجودة على واجهات وأسطح المباني مع منصة stc tv؛ مما يُسهم في تعزيز اللمسات الجمالية للمباني ويحافظ على المرافق العامة ويعزز جهود الاستدامة في الطائف، ويدعم مبادرة وزارة البلديات والإسكان للحد من التلوث البصري وإحداث تغيير ملموس في المشهد الحضري للمدن السعودية ما ينعكس على رفع جودة حياة السكان.