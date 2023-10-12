"ملحة العبدالله" توقع أعمالها المسرحية الكاملة بـ"أدبي الطائف"

كما قدمت شكرها للنادي الأدبي الثقافي بالطائف على اهتمامه بالمؤلفات المسرحية وطباعته الأعمال المسرحية الكاملة لكل من محمد العثيم، وعبد الرحمن المريخي، وفهد رده الحارثي، وأثر ذلك على الباحثين والمختصين والأكاديميين، مثمنةً الجهد المبذول والعمل المضني الذي قام به النادي لإخراج أعمالها المسرحية الكاملة، شاكرةً رئيس النادي عطاالله الجعيد، وعبد العزيز عسيري على جهدهما وإصرارهما ليخرج هذا العمل إلى النور.