تعليم جدة ينظّم ورشة عن "تفويض الصلاحيات" بالتعاون مع "نزاهة"

وأشارت إلى أن تعليم جدة تبنّى نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لتفويض الصلاحيات، يركّز على تحديد المسؤوليات، وربط القرار بالمساءلة، وتمكين العاملين من أداء مهامهم بكفاءة، بما يدعم جودة الأداء ويرتقي بالمنظومة التعليمية، ويعزز الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ودعم جهود "نزاهة" في حماية المال العام.