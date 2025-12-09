تعليم جدة ينظّم ورشة عن "تفويض الصلاحيات" بالتعاون مع "نزاهة"

في إطار الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك ضمن برنامج "أمانة".
واستهدفت الورشة تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى منسوبي ومنسوبات تعليم جدة، وترسيخ ممارسات الحوكمة داخل البيئة التعليمية.
وفي كلمتها خلال افتتاح الورشة، أوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت محمد اللهيبي، أن النزاهة تمثّل ركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن تفويض الصلاحيات هو أمانة ترتبط بالمساءلة والانضباط المؤسسي.
وأشارت إلى أن تعليم جدة تبنّى نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لتفويض الصلاحيات، يركّز على تحديد المسؤوليات، وربط القرار بالمساءلة، وتمكين العاملين من أداء مهامهم بكفاءة، بما يدعم جودة الأداء ويرتقي بالمنظومة التعليمية، ويعزز الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ودعم جهود "نزاهة" في حماية المال العام.
يُذكر أن الورشة قدّمها أخصائي الرقابة الإدارية بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة جدة، أحمد بن عبدالعزيز الزهراني، وتناولت عدة محاور، أبرزها: مفهوم الموظف العام وواجباته ومحظوراته، التفويض الإداري، والآثار السلبية المحتملة لتفويض الصلاحيات دون ضوابط واضحة.