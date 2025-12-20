محافظ أضم يفتتح مهرجان الإبل والحرف اليدوية

افتتح محافظ أضم علي بن سليم الجبيري، مهرجان أضم للإبل والحرف اليدوية، وذلك بتعاون مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم مع جمعية التنمية الأهلية بأضم، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي هذا المهرجان كحدث يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بهدف دعم مربي الإبل والحرفيين، والاهتمام بالموروث الثقافي، ودعم الأنشطة التراثية، وتعزيز المشاركات المجتمعية، إضافة إلى تنشيط الحراك الاقتصادي المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.
وقد قدّم مكتب وزارة البيئة بالمحافظة دعمًا لإنجاح المهرجان، تمثّل في تخصيص ركن لتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للإبل المشاركة، عبر قسم الثروة الحيوانية، بما يضمن سلامتها والمحافظة على صحتها طوال فترة المهرجان، ورفع مستوى الوعي لدى المربين بأفضل الممارسات الصحية.
كما تقدّم مدير مكتب وزارة البيئة بأضم بخالص الشكر والتقدير لجمعية التنمية الأهلية بأضم، نظير دورها المميز وجهودها الفاعلة في تنظيم مهرجان أضم للإبل والحرف اليدوية، والذي أسهم في إبراز التراث العريق لمحافظة أضم.
من جهته، أكد مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب العصماني، جاهزية المكتب لتقديم الدعم والمساندة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التنمية الريفية، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.