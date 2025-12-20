محافظ أضم يفتتح مهرجان الإبل والحرف اليدوية

ويأتي هذا المهرجان كحدث يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بهدف دعم مربي الإبل والحرفيين، والاهتمام بالموروث الثقافي، ودعم الأنشطة التراثية، وتعزيز المشاركات المجتمعية، إضافة إلى تنشيط الحراك الاقتصادي المحلي، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الريفية المستدامة.