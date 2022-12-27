مراكز متقدمة في اختراق الضاحية.. نادي تيماء إلى بطولة المملكة للمرة الثانية تواليًا

وحقق النادي على صعيد المراكز الفردية: في فئة البراعم مركز ثاني صالح عبدالعزيز العنزي، والمركز الثالث لمعتز سيار العنزي، كذلك حقق فرحان سيار العنزي المركز الثالث في فئة الأشبال، والمركز الثاني لفارس زعل الفهيقي في فئة الناشئين، والمركز الرابع لحامد عبدالله الشراري في فئة الشباب، والمركز الأول لنواف حمدان العنزي في فئة الأولى.