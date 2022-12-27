مراكز متقدمة في اختراق الضاحية.. نادي تيماء إلى بطولة المملكة للمرة الثانية تواليًا

حقق نادي تيماء، مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية بمنطقة تبوك، في مدينة الملك خالد الرياضية، وبدوره تأهل لبطولة المملكة لجميع الدرجات للمرة الثانية على التوالي.
وتقدم النادي في عدة مراكز بالألعاب الجماعية كمركز أول (البراعم)، ومركز أول (الأشبال)، ومركز أول (ناشئين)، مركز ثاني (شباب)، ومركز ثاني (أولى).
وحقق النادي على صعيد المراكز الفردية: في فئة البراعم مركز ثاني صالح عبدالعزيز العنزي، والمركز الثالث لمعتز سيار العنزي، كذلك حقق فرحان سيار العنزي المركز الثالث في فئة الأشبال، والمركز الثاني لفارس زعل الفهيقي في فئة الناشئين، والمركز الرابع لحامد عبدالله الشراري في فئة الشباب، والمركز الأول لنواف حمدان العنزي في فئة الأولى.
من جانبه أكد رئيس النادي ماجد بن على العيادي، أن ما تم تحقيقه هو بدعم القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة، ودعم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وكان نادي تيماء قد حقق العام الماضي المركز الأول في فئة البراعم والشباب على مستوى منطقة تبوك وتأهل لبطولة المملكة.