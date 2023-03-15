عبر ملتقى توعوي.. مُلّاك الصالونات النسائية بمكة يتعرفون على أبرز تعديلات نشاط التزيين النسائي

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية، اليوم الأربعاء، ملتقى توعويًا وتثقيفيًا لملاك الصالونات النسائية بمكة المكرمة.
وتعرّف مُلّاك الصالونات النسائية بمكة المكرمة من خلال الملتقى الذي أُقيم بمقر مسرح أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شركة إجادة، على أهم الاشتراطات وأحدث التعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الرقابة على الأنشطة النسائية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، دلال بنت دخيل ربه السلمي، أن الملتقى أُقيم لرفع مستوى الوعي بأهم الضوابط والاشتراطات المطبقة على نشاط ممارسة التزيين النسائي.
وأكدت أن الملتقى تطرّق لعدة محاور؛ أهمها: متطلبات الترخيص وخصوصية النشاط والاشتراطات الفنية والصحية والتجهيزات وضوابط العمل الممارسات والعاملات وشرح لآلية الاعتراضات والإجابة عن الاستفسارات الواردة للإدارة ضمن الاختصاص.
إلى هذا حرص مُلّاك الصالونات النسائية بمكة المكرمة على حضور الملتقى التوعوي التثقيفي، وناقشوا خلاله أبرز الاستفسارات المتعلقة بالنشاط مع الإدارة المختصة في أمانة العاصمة المقدسة وشركة إجادة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات على تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة والتي من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة.