عبر ملتقى توعوي.. مُلّاك الصالونات النسائية بمكة يتعرفون على أبرز تعديلات نشاط التزيين النسائي

إلى هذا حرص مُلّاك الصالونات النسائية بمكة المكرمة على حضور الملتقى التوعوي التثقيفي، وناقشوا خلاله أبرز الاستفسارات المتعلقة بالنشاط مع الإدارة المختصة في أمانة العاصمة المقدسة وشركة إجادة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات على تنظيم مثل هذه الملتقيات الهادفة والتي من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة.