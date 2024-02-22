مدير تعليم جازان: الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يأتي لتوثيق بطولات وملاحم هذا اليوم التاريخي

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أن الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يأتي لتوثيق بطولات وملاحم هذا اليوم التاريخي التي سطّرها الآباء والأجداد في سبيل إرساء قواعد هذا الوطن العظيم وتضحيات رجاله بقيادة الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما تحقق لهذا الوطن خلال هذه المسيرة، التي امتدت لأكثر من ثلاثة قرون من الاستقرار والأمن والتنمية التي شملت سائر مجالات التميز والتفرد.
ورفع "عقدي" بمناسبة ذكرى يوم التأسيس أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن الزملاء والزميلات منسوبي التعليم في المنطقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة وإلى الشعب السعودي النبيل.
وسأل "عقدي"الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وريادته.