مستشفى عبدالرحمن الفيصل يوفر الدم لـ 1400 مستفيد خلال 2024

وفر مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، الدم لأكثر من 1400 مستفيد، خلال النصف الأول من عام 2024، في إنجاز يبرز التزامه بتعزيز المسؤولية المجتمعية.