مستشفى عبدالرحمن الفيصل يوفر الدم لـ 1400 مستفيد خلال 2024

وفر مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، الدم لأكثر من 1400 مستفيد، خلال النصف الأول من عام 2024، في إنجاز يبرز التزامه بتعزيز المسؤولية المجتمعية.
ونفذ المستشفى 24 حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والشركات والمرافق العامة، بمعدل أربع حملات شهريًا، أي حملة واحدة أسبوعيًا.
وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مخزون الدم المتوفر وتلبية احتياجات المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم.
وشهدت هذه الحملات مشاركة أكثر من 800 متبرع ومتبرعة؛ حيث انضم عدد كبير من المتبرعين الجدد؛ ما يعكس نجاح الجهود الرامية لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الوعي بأهميته في المجتمع.
تأتي هذه الأنشطة في إطار استراتيجية المستشفى لرفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم، ودعم المخزون المتوفر، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى.