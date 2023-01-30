"بارق عسير".. أهالي"سد عامر" يطالبون بسفلتة طرقهم الوعرة

وقال المواطن علي محمد الشهري؛ إنهم ما زالوا مستمرين في مطالباتهم بسفلتة طرقهم ولكن دون جدوى، حيث لا تزال المعاناة مستمرة تنتظر إنهاء الضرر حتى اليوم، متسائلاً عن نتائج هذه الزيارة التي قامت بها الجهات المعنية عام 2017م حتى عامنا هذا ولم يحدث أي إنهاء لمعاناتهم ناهيك بالمعاملات السابقة التي مرت عليها عقود من الزمن.