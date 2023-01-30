"بارق عسير".. أهالي"سد عامر" يطالبون بسفلتة طرقهم الوعرة

طالب أهالي سد عامر بني شهر بمحافظة بارق بمنطقة عسير بسفلتة طرقهم الوعرة بعد أن قدموا عديد المطالب المتكررة للجهات المعنية دون حلول تنهي معاناتهم.
وقال المواطن علي محمد الشهري؛ إنهم ما زالوا مستمرين في مطالباتهم بسفلتة طرقهم ولكن دون جدوى، حيث لا تزال المعاناة مستمرة تنتظر إنهاء الضرر حتى اليوم، متسائلاً عن نتائج هذه الزيارة التي قامت بها الجهات المعنية عام 2017م حتى عامنا هذا ولم يحدث أي إنهاء لمعاناتهم ناهيك بالمعاملات السابقة التي مرت عليها عقود من الزمن.
وأوضح المواطن أن هناك الكثير من الأهالي في انتظار بدء سفلتة الطرق لديهم وإيجاد حل لهذه الطرق وما يعانيه الأهالي من معاناة حقيقية مستمرة منذ سنوات.
من جهة أخرى، ذكر رئيس بلدية بارق؛ عبدالله علي القحطاني، أنه تم الرفع للأمانة من أهالي منطقة سد عامر بطلب سفلتة، وفي انتظار الاعتماد.