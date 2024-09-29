لتعزيز السلامة المرورية.. "أمانة الطائف" تنفّذ مجموعة من أعمال السفلتة والكشط وإعادة السفلتة

نفّذت أمانة الطائف، عددًا من الأعمال الداعمة لبرنامج رفع جودة الطرق والارتقاء بتجربة التنقل الآمن داخل المدينة، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية، شملت أعمال السفلتة والكشط وإعادة السفلتة، ودهانات الخطوط الأرضية في الشوارع، وصيانة ودهانات الأرصفة، وتركيب بردورات جديدة، وتأهيل الطرق والميادين والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية في العديد من المواقع، وصيانة اللوحات الإرشادية.
وعززت الأمانةُ كفاءة الخدمات المقدمة للأهالي واستدامتها، وحددت أولويات العمل طبقًا لمعايير فنية إحصائية ناتجة عن مسح كامل لطرق وشوارع المدينة بأحدث التقنيات، وتقسيمها إلى مناطق عمل يراعى فيها جودة الطرق الحالية ومعايير السلامة وأعمال الصيانة، والتنسيق مع أعمال الجهات الخدمية الأخرى في المدينة.
وسجّلت الأمانة زيادةً ملحوظة في حركة المركبات على شبكة الطرق المحورية والرئيسة، وأسهمت جهود تحسين الحركة المرورية وكفاءتها في إحداث توازن فعال بين التطوير المروري وسلامة الأهالي والزوار، وساعدت الأعمال التي نفّذتها الأمانة مع شركائها من جهات الاختصاص، في استيعاب الكثافة المرورية، وسرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر بمرونة، وخاصة أوقات الذروة في المحاور والطرق الرئيسية.
وتدرس الأمانة تطوير الحركة المرورية في عدد من الشوارع خلال الفترة المقبلة، وتسعى -بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور- إلى تحسين الحركة المرورية بالطرق الداخلية في المحافظة من خلال تطوير مروري محدد لمواقع ذات حركة عالية؛ حيث نفّذت العديدَ من الدراسات وجمعت البيانات المرورية وعملت على تحليلها؛ وبالتالي تصميم البنية التحتية للطرق باستخدام أحدث التقنيات؛ لضمان فعاليةٍ أفضل لحركة المركبات، وجرى تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، ومنها أنظمة المراقبة الذكية باستخدام كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعززت الأمانة معابر مشاة في الطرق لتأمين عبورهم في الشوارع والمواقع التي تشهد حركة عالية، ووضع مهدئات سرعة المركبات، مثل المطبات الصناعية والسيراميك وعيون القطط وعلامات الطرق العاكسة في العديد من المحاور والطرق الرئيسية؛ بما يحقق استدامة أعمال رفع جودة الطرق وكفاءتها.