لتعزيز السلامة المرورية.. "أمانة الطائف" تنفّذ مجموعة من أعمال السفلتة والكشط وإعادة السفلتة

وتدرس الأمانة تطوير الحركة المرورية في عدد من الشوارع خلال الفترة المقبلة، وتسعى -بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور- إلى تحسين الحركة المرورية بالطرق الداخلية في المحافظة من خلال تطوير مروري محدد لمواقع ذات حركة عالية؛ حيث نفّذت العديدَ من الدراسات وجمعت البيانات المرورية وعملت على تحليلها؛ وبالتالي تصميم البنية التحتية للطرق باستخدام أحدث التقنيات؛ لضمان فعاليةٍ أفضل لحركة المركبات، وجرى تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، ومنها أنظمة المراقبة الذكية باستخدام كاميرات المراقبة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.