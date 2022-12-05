"سقيا الماء" بمنطقة مكة تعتمد 300 صهريج شهرياً لقرى وهجر محافظة الطائف

تلقت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة خطاب شكر وتقدير من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك عقب اطلاعه على تقرير الجمعية 2021 م، وبرنامج سقيا للعام 1443هـ كما تلقت الجمعية خطابي شكر من وزير الحج ومعالي نائبه.
جاء ذلك في تقرير الجمعية لشهر نوفمبر الماضي، والذي تواصل الجمعية فيه برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، حيث بلغ عدد عبوات السقيا الموزعة في منافذ الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة 166,760 عبوة، فيما بلغ مجموع عبوات برامج سقيا المساجد 81,000 عبوة، و24,360 للأربطة و20,240 عبوة لسقيا الجمعيات الخيرية فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 6,480 عبوة. ومثلها لسقيا تحفيظ القرآن الكريم، كما تم سقيا العمال بـ ٢٩٠ جالوناً و13,560عبوة لسقيا الفعاليات المجتمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم، أن الجمعية ساهمت بمساندة متضرري سيول جدة بتوجيه من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، بتوزيع 31,960 عبوة ماء بالتنسيق مع فروع الدفاع المدني في أحياء الأجاويد، رحاب، بحره.
وأضاف "الجمعية نفذت 17 مبادرة تطوعية نتج عنها مشاركة 158 متطوعاً يمثلون 6 فرق تطوعية نفذوا خلالها 1,123 ساعة تطوعية"، وكشف عن اقتراب تبرعات وقف السقيا بمكة المكرمة من 12 مليون ريال.
وأكد سعي الجمعية اعتماد التصاميم وإصدار رخصة البناء وذلك من أجل بناء مركز تجاري إداري في حي الرصيفة بمكة المكرمة على أن يتم صرف ريعه على سقيا الحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، ومساجد مكة ومحتاجي السقيا في منطقة مكة المكرمة.
وتابع أن "الجمعية قد بدأت مشروع سقيا 300 أسرة بالصهاريج شهرياً في قرى وهجر محافظة الطائف بالتعاون مع "وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية"، مشيراً إلى أنه تم البدء بمشروع تركيب 500 محطة تنقية وبرادة في منازل الأسر المحتاجة في محافظة جدة. حيث أنهى المشروع في مرحلته الأولى تركيب 100 محطة وبرادة.
يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ (15) ريالاً، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال، فيما تستقبل التبرعات أو طلبات التوزيع من خلال التواصل عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455) أومن خلال متجرها الإلكتروني.