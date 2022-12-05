"سقيا الماء" بمنطقة مكة تعتمد 300 صهريج شهرياً لقرى وهجر محافظة الطائف

جاء ذلك في تقرير الجمعية لشهر نوفمبر الماضي، والذي تواصل الجمعية فيه برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام بتوفير المياه النقية والباردة، حيث بلغ عدد عبوات السقيا الموزعة في منافذ الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة 166,760 عبوة، فيما بلغ مجموع عبوات برامج سقيا المساجد 81,000 عبوة، و24,360 للأربطة و20,240 عبوة لسقيا الجمعيات الخيرية فيما تم تأمين مغاسل الموتى بـ 6,480 عبوة. ومثلها لسقيا تحفيظ القرآن الكريم، كما تم سقيا العمال بـ ٢٩٠ جالوناً و13,560عبوة لسقيا الفعاليات المجتمعية.