"آل الشيخ" يشيد بدعم القيادة لـ"الشؤون الإسلامية" لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بالمساجد

وشدد خلال اللقاء على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين بالوزارة للقيام بواجبهم في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة سواءً في مجال العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعوة والإرشاد ومتابعة المشروعات الخاصة بالمواقيت ومرافقها ومساجد المشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.