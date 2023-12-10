مدير "تعليم الطائف" يترأس لجنة الأداء التعليمي ويكرّم الطالبات الموهوبات

ترأس المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اجتماع لجنة متابعة الأداء التعليمي، وثمَّن خلال اللقاء دور مديري ومديرات المكاتب والمدارس، فيما تحقق خلال الفصل الأول من المكتسبات، وكذلك جهودهم في الانطلاقة الجادة لبداية الفصل الدراسي الثاني في تهيئة البيئة التعليمية، والانضباط المدرسي.
ثم كرّم الطالبات الفائزات في مسابقة موهوب في فروع: الكيمياء، الرياضيات، العلوم، الفضاء، الأحياء بحضور المساعد للشؤون التعليمية، والمدرسية. ويشيد بجهود نشاط الطالبات "العلمي" للوصول بالطالبات إلى مرحلة التكريم.
ونظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف - ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي - لقاءً تثقيفيًا بعنوان “تعزيز قيم ونزاهة ومكافحة الفساد “ بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وبالتعاون مع هيئة الرقابة، ومكافحة الفساد.
تناول اللقاء الذي عُقد بمسرح الإدارة العامة للتعليم بالحلقة تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل، والوقوف على إجراءات الكشف عن الفساد، والطرق المناسبة لمكافحتها، والحد منها، ودور الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية، والتعريف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومهامها واختصاصاتها.
وشمل اللقاء التعريف بالمفاهيم العامة المرتبطة بالفساد الإداري في بيئة العمل، وتعارض المصالح ومكافحة الفساد، والتعريف بنزاهة وأهميتها وقيمتها في بيئة العمل، وآليات تعزيز قيمها، وممارسات الفساد وآثاره السلبية، وأسباب انتشاره.
واختتم اللقاء التثقيفي بضرورة معرفة مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، والفرق بين المخالفة المالية والإدارية وبين جريمة الوظيفة العامة، ودور الفرد والمجتمع في مكافحة الفساد.
من جانب آخر عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللقاء التعريفي الافتراضي لتطبيق خدمات المرافق، بحضور المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز بن حامد الحارثي، بهدف توفير السلامة والبيئة التعليمية الآمنة للطلاب والطالبات وجميع منسوبي مدارس التعليم، واستهدف مديري ومديرات مكاتب التعليم والمدارس، ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة، وتشرف عليه إدارة الأمن والسلامة، بحضور أكثر من ٩٠٠ من المجتمع التعليمي.
وشدد المهندس عبدالعزيز الحارثي على أهمية سرعة تفعيل تطبيق خدمات المرافق، وسرعة إدخال البيانات وأهميته كونه يحظى بمتابعة مستمرة من وزارة التعليم، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في أتمتة مهام الأمن والسلامة في المباني الإدارية والمدرسية من خلال تفعيل التطبيق، والذي يمكن المستفيدين من رفع البلاغات، وكذلك يمكن المسؤولين من قياس مؤشرات الأمن والسلامة للمباني الإدارية والمدرسية على حدٍ سواء.
واشتمل اللقاء على شرحٍ وافٍ لتطبيق خدمات المرافق، في مرحلته الأولى، من خلال أيقونة تفعيل الحساب وإدخال البيانات، ورقم مدير المدرسة، مع التأكيد بإبلاغ شركة التطوير عند تغيير مدير المدرسة، ويشتمل التطبيق على حادث وشيك، وحادث، وأضرار بشرية ومادية، ومشكلة تتعلق بالصحة.