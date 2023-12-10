مدير "تعليم الطائف" يترأس لجنة الأداء التعليمي ويكرّم الطالبات الموهوبات

وشدد المهندس عبدالعزيز الحارثي على أهمية سرعة تفعيل تطبيق خدمات المرافق، وسرعة إدخال البيانات وأهميته كونه يحظى بمتابعة مستمرة من وزارة التعليم، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة في أتمتة مهام الأمن والسلامة في المباني الإدارية والمدرسية من خلال تفعيل التطبيق، والذي يمكن المستفيدين من رفع البلاغات، وكذلك يمكن المسؤولين من قياس مؤشرات الأمن والسلامة للمباني الإدارية والمدرسية على حدٍ سواء.