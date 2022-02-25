"هايكنج حلي" يختتم فعالياته بمشاركة 150 عضواً يمثلون عدداً من محافظات المملكة

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات "هايكنج وادي حلي" - 60 كيلو جنوب محافظة القنفذة - التي أقيمت على هامش مهرجان وادي حلي الربيعي بمشاركة 150 من أعضاء وعضوات الهايكنج يمثلون عدداً من محافظات ومدن السعودية.

وتفصيلاً، استمرت فعاليات الهايكنج الرياضية السياحية لمدة يومين سلك خلالها المشاركون عدداً من المسارات الجبلية والرملية والتنقل بين غابات ومزارع مركز وادي حلي لإحياء رياضة المشي واكتشاف معالم المنطقة السياحية وآثارها التاريخية.

وزار المشاركون مهرجان وادي حلي الرابع أحد أهم مهرجانات المنطقة السياحية الترفيهية الذي يمتاز بتنوع فعالياته ومعارضة التراثية والثقافية وكذلك بالمطاعم الشعبية والجلسات العائلية وقسم التسوق والألعاب والمقتنيات الشعبية والحرف اليدوية التي كانت تمتاز بها حلي قديمة.

وضمت فرق المشاة والرحالة عدداً من المثقفين والمهتمين بالإرشاد السياحي ومغامرات الهايكنج بمختلف مراحلهم العمرية وكان أكبرهم يبلغ من العمر 70 عاماً.

وعبر المشاركون في نهاية الرحلة عن سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من الإرث الحضاري والطبيعة الجمالية الربانية التي يحتضنها وادي حلي، كما قدموا شكرهم للمنظمين والبلدية ووجهاء ومشايخ المنطقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال .