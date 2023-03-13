مركز "صحي ثول" يُنفذ مبادرة "صحتك كنز فحافظ عليها"

وفي ختام المبادرة جرى توزيع المطويات والبروشورات على المستفيدين، وتحتوي على معلومات صحية ووقائية تحثهم على تحسين نوعية الحياة، باتباع نمط حياة صحي وتعريفهم بأخطار الأمراض وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها سعيًا للعيش في حياة صحية وسليمة خالية من الأمراض، بإذن الله.