مركز "صحي ثول" يُنفذ مبادرة "صحتك كنز فحافظ عليها"

نفذ مركز صحي ثول، التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، مبادرة "صحتك كنز فحافظ عليها"، في كورنيش ثول، على مدى يوم واحد.
نظمت المبادرة، بالشراكة مع مركز ثول، وجمعية التنمية الأهلية في ثول، والوحدة الشاملة بثول، والبرنامج الوطني لمكافحة الدرن بجدة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بجدة.
واستهدفت، زوار ومتنزهي كورنيش ثول؛ لرفع مستوى الوعي والمعرفة والسلوك الصحي والنفسي لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف الأعمار.
وجرى أثناء المبادرة تقديم حملة الصحة "أعرف أرقامك" والتي تهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز المؤشرات الحيوية التي تؤثر في صحة الفرد، وتشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، وإدخالها عبر تطبيق صحتي.
وركزت المبادرة على حث المستفيدين لاتباع السلوكيات الصحية السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة، وتوعيتهم وتثقيفهم بأضرار ارتفاع ضغط الدم وكيفية الوقاية منه، وأضرار ارتفاع وانخفاض مستوى السكر في الدم وكيفية الوقاية منه وكيفية العناية بالقدم السكري، وأضرار السمنة وكيفية الوقاية منها، وتوعيتهم بمرض الدرن وأسبابه إلى جانب تقديم محاضرة توعوية عن الاضطرابات النفسية.
كما ركزت على إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية، والتوعية بأهمية المبادرة بأخذ اللقاح، وتوعية أولياء الأمور بأهمية تطعيم أطفالهم بدءًا من الأسبوع الجاري بلقاح شلل الأطفال للجرعة الثانية والذي يعتبر من اللقاحات الأساسية.
وفي ختام المبادرة جرى توزيع المطويات والبروشورات على المستفيدين، وتحتوي على معلومات صحية ووقائية تحثهم على تحسين نوعية الحياة، باتباع نمط حياة صحي وتعريفهم بأخطار الأمراض وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها سعيًا للعيش في حياة صحية وسليمة خالية من الأمراض، بإذن الله.