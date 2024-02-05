"صحة حائل" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات رالي تويوتا الدولي 2024

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، بالتعاون مع تجمُّع حائل الصحي، استعداداتها للمشاركة في فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024، وذلك من خلال إقامة خيمة لتعزيز الصحة العامة في مقر الفعاليات في واجهة متنزه المغواة الترفيهي في الفترة من 5 - 11 فبراير 2024.