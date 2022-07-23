تدريب مكة المكرمة يختتم مشروع "تقني العطاء" في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ

وأكد "القرني" نجاح مشاركة الإدارة عبر فرقها الميدانية من الأيدي المهنية المؤهلة التي نفذت واجبها، مشيرًا إلى أن الإدارة وبتوجيهات من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد اضطلعت هذا العام بتنفيذ مشروع تقني العطاء في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ وشكلت لجانًا ضمن خطة عمل متكاملة لتحقيق ما تصبو إليه من مواصلة مشاركتها حسب ما تتطلبه طبيعة المهنة للعمل مع العديد من الوزارات والقطاعات العاملة.