تدريب مكة المكرمة يختتم مشروع "تقني العطاء" في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ
هنأ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني حكومة خادم الحرمين الشريفين- يحفظها الله- على ما حققه موسم حج هذا العام من نجاح جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الجبارة التي قدمتها المملكة وما تقدمه كل عام سعيًا لخدمة الحجيج وأداء مناسكهم براحة وطمأنينة.
ونوه "القرني" بمناسبة اختتام مشاركة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ضمن مشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتعاون الجهات والقطاعات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة وانطلاقًا من شرف خدمة الحجيج ومسؤوليتها الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات التقنية والسعي إلى تعزيز ذلك وتطويره من منطلقات ثابتة وبمنهجية تقنية لتحقيق التكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة العاملة في الحج.
وأكد "القرني" نجاح مشاركة الإدارة عبر فرقها الميدانية من الأيدي المهنية المؤهلة التي نفذت واجبها، مشيرًا إلى أن الإدارة وبتوجيهات من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد اضطلعت هذا العام بتنفيذ مشروع تقني العطاء في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1443هـ وشكلت لجانًا ضمن خطة عمل متكاملة لتحقيق ما تصبو إليه من مواصلة مشاركتها حسب ما تتطلبه طبيعة المهنة للعمل مع العديد من الوزارات والقطاعات العاملة.
وكشف "القرني" عن تنفيذ برامج نوعية في المشروع تمثلت في : استضافة المعسكر الكشفي التأهيلي لجوالة وكشافة التدريب التقني من الجنسين المشاركين في معسكرات الخدمة الحج. والدعم التقني والفني لـ 1500 حافلة مخصصة للحجاج بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات. ونجاح تنفيذ برنامج الصيانة الطارئة المجانية لإصلاح أعطال 172 مركبة على الخطوط الرئيسة المؤدية للحرم المكي بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.
كما شهد المشروع مشاركة 27 خبيرًا فنيًا من المدربين قدموا 648 ساعة تطوعية في عملية التفتيش الميداني التخصصي للمرافق بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة للتأكد من سلامة وأمن ضيوف الرحمن.
وأضاف "القرني" أن 613 مستفيدًا تلقوا ضمن مبادرة استعد عددًا من الدورات التخصصية في مجال إدارة الحشود والصحة والسلامة المهنية وإعداد وتصميم النماذج الإلكترونية للعاملين لمنسوبي وزارة الحج والعمرة والعاملين في موسم الحج.