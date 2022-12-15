محافظ الأحساء يشهد توقيع 5 مذكرات شراكة لخدمة المجتمع بين الأمانة وعدد من القطاعات

شهد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الخميس، بمقر المحافظة، توقيع 5 مذكرات شراكة وتعاون بين أمانة الأحساء وعدد من القطاعات بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع.
وتفصيلاً، تضمنت الجهات التي وقعت مذكرات شراكة مع أمانة الأحساء كلاً من: بنك التنمية الاجتماعية بهدف منح مساحات مجانية لمنافذ بيع الأسر المنتجة والمشاريع المتناهية في الصغر في الحدائق العامة، والبنك العربي الوطني لتطوير حديقة في نطاق مدينة العمران، ومنصة سوق مجاز لإبراز المنتوجات المُصنّعة محلياً، وجمعية إكرام الموتى وجمعية دار السلام للتكاملية في شؤون خدمات الموتى والمقابر.
ومثّل الأمانة في توقيع المذكرات أمينها المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، فيما مثّل جهات الشراكة مع الأمانة "مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالأحساء شايع المطيري، المدير الإقليمي للبنك العربي الوطني في المنطقة الشرقية فيصل القحطاني، الرئيس التنفيذي لسوق مجاز فاطمة السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية إكرام الموتى بالأحساء د. عبدالله السلطان، رئيس مجلس إدارة جمعية دار السلام لإكرام الموتى م.عبدالمحسن البقشي.
وأكد الأمير سعود بن طلال على أهمية تعزيز الشراكة التكاملية وتدعيم دور القطاعات في خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية، بتنفيذ مبادرات تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030.
وحضر توقيع مذكرات الشراكة "العضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الموسى، رئيس تجزئة فروع البنك العربي خالد الراشد".
من جانبه، أوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن توقيع المذكرات يأتي من منطلق الدور الخدمي والتنموي الذي تُعنى به الأمانة، إضافة إلى ما تقوم به من مبادرات ومشاريع بلدية في الحاضرة، انطلاقاً من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بهذا الجانب، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030م.
وأكد "الملا" أن الأمانة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى الإسهام في تعزيز فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية بما يدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني عبر المجالات المتعددة والاستفادة من الطاقات البشرية فيما يحقق المصلحة المرجوة ضمن إطار الأنظمة واللوائح الاعتبارية في هذا المسار، مبيناً أن مذكرات الشراكة تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك بين جميع الأطراف.
وقدم شكره وتقديره للأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء لرعايته توقيع مذكرات الشراكة، وكذلك القطاعات المتعاونة مع الأمانة لمبادرتهم في تعزيز التكاملية والتعاون البنّاء في الخدمة المجتمعية.وت
ضمنت مذكرة الشراكة والتعاون بين أمانة الأحساء وبنك التنمية الاجتماعية أهدافاً ومجالات عدة من بينها (تسويق ونفاذ منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الحدائق العامة التابعة للأمانة، رفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة وزيادة مستوى مشاركتها في الاقتصاد المحلي، وإقامة فعاليات دورية ومعارض متنقلة في المواقع التابعة للأمانة، تبادل الخبرات بين الطرفين بما يخدم المستفيدين والمجتمع المحلي، التعاون بين الطرفين في خدمة المجتمع والمساهمة في البرامج التي تخدم أوساط المجتمع في المواقع المراد استخدامها وكذلك التعاون في طرح الأفكار والمبادرات في جانب تحسين المشهد الحضري ودعم الباعة المتنقلين والأسر المنتجة حسب أنظمة بنك التنمية الاجتماعية).
وتعزز مذكرة الشراكة بين الأمانة والبنك العربي الوطني لتطوير حديقة في نطاق مدينة العمران، خطط الأمانة في تشغيل واستثمار وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة، على أن يشمل التطوير إضافة العناصر الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية، وتنفيذ المرافق الأساسية المساندة لتشغيل الحديقة، بالإضافة إلى تعاون الأمانة والبنك في إقامة الفعاليات والمناسبات التي تخدم المجتمع.
أما مذكرة الشراكة التي جمعت الأمانة وجمعيتي إكرام الموتى ودار السلام فتهدف إلى التكاملية في شؤون خدمات الموتى والمقابر والإشراف العام على ذلك والتعاون بين الأطراف في تشغيل وتنظيم المقابر وإيجاد منظومة مستدامة من أجل تحسين ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى وتعزيز الترابط الاجتماعي وروح التضامن الإنساني.
وتدعم المذكرة الموقعة بين الأمانة ومنصة سوق مجاز أهداف ومجالات عدة تتضمن: تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع وتعزيز مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي والإنساني التنموي والرغبة في التعاون البناء فيما يخدم أبناء الوطن من خلال المحافظة على الهوية التراثية وتعزيز الاهتمام بالمجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية وإبراز هوية الأسواق الشعبية والتراثية والمنتجات المصنوعة محلياً وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، التعاون في إقامة الفعاليات والمناسبات والبرامج والملتقيات التي تخص الأسواق الشعبية والتراثية والحرف اليدوية، وضع إستراتيجيات لتسويق المنتجات الشعبية والحرفية، التكاملية بين الطرفين لدعم المحافظة على قيم وتراث الأحساء كموقع يهتم بإبراز هوية الأسواق الشعبية والتراثية، تكفل منصة سوق مجاز بالمشاركات التي تخص تمثيل المملكة بملفات التراث وملفات الأحساء المبدعة وكذلك رعاية ملتقى سنوي للمحافظة على المنتجات الشعبية والتراثية المصنوعة محلياً وتعزيز الاهتمام بالمجال الإبداعي.