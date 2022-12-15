محافظ الأحساء يشهد توقيع 5 مذكرات شراكة لخدمة المجتمع بين الأمانة وعدد من القطاعات

ضمنت مذكرة الشراكة والتعاون بين أمانة الأحساء وبنك التنمية الاجتماعية أهدافاً ومجالات عدة من بينها (تسويق ونفاذ منتجات وخدمات الأسر المنتجة في الحدائق العامة التابعة للأمانة، رفع نسب نجاح مشاريع الأسر المنتجة وزيادة مستوى مشاركتها في الاقتصاد المحلي، وإقامة فعاليات دورية ومعارض متنقلة في المواقع التابعة للأمانة، تبادل الخبرات بين الطرفين بما يخدم المستفيدين والمجتمع المحلي، التعاون بين الطرفين في خدمة المجتمع والمساهمة في البرامج التي تخدم أوساط المجتمع في المواقع المراد استخدامها وكذلك التعاون في طرح الأفكار والمبادرات في جانب تحسين المشهد الحضري ودعم الباعة المتنقلين والأسر المنتجة حسب أنظمة بنك التنمية الاجتماعية).