أسرة "الحميد" تطلق صندوقها الخيري في بريدة

وأضاف "الحميد": بعد صدور الموافقة اجتمع فريق العمل في استكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات الحكومية، مثل إيجاد مقر مؤقت للصندوق تُعقد فيه الاجتماعات، وتُحفظ فيه السجلات بمدينة بريدة، بالإضافة إلى استکمال فتح الحسابات البنكية للصندوق؛ منها حساب للزكاة، وحساب للصدقة، وحساب للتبرعات والهبات، كما تعمل اللجنة على اللوائح والخطط الاستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومن ثم سيتم الإعلان عن آلية الصرف.