أسرة "الحميد" تطلق صندوقها الخيري في بريدة

أطلقت أسرة الحميد الصندوق الخيري للأسرة، والذي يعنى بتعزيز صلة الرحم والتعاون والتكافل بين أفراد الأسرة، وتمكينهم من التفاعل مع مجتمعهم، بترخيص رقم/ 10045 من مركز التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يعنى بتعزيز صلة الرحم والتعاون والتكافل بين أفراد الأسرة، والتفاعل مع المجتمع.
وأوضح أمين الصندوق فيصل بن حمد الحميد، أن فكرة إنشاء صندوق الأسرة جاءت بهدف ترتيب شؤونها، فكانت البداية بزيارة الجهة الإشرافية مركز التنمية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبتتابع اللقاءات مع المسؤولين وقراءة اللوائح والأنظمة اتخذنا الخطوة الأولى بتقديم طلب لإنشاء صندوق أسري خاص بذرية محمد بن محمد الحميد، وصدرت الموافقة ولله الحمد بتاريخ 30/ 6/ 1441هـ.
وأضاف "الحميد": بعد صدور الموافقة اجتمع فريق العمل في استكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات الحكومية، مثل إيجاد مقر مؤقت للصندوق تُعقد فيه الاجتماعات، وتُحفظ فيه السجلات بمدينة بريدة، بالإضافة إلى استکمال فتح الحسابات البنكية للصندوق؛ منها حساب للزكاة، وحساب للصدقة، وحساب للتبرعات والهبات، كما تعمل اللجنة على اللوائح والخطط الاستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومن ثم سيتم الإعلان عن آلية الصرف.