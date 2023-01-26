اختتام منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة بقاعدة الملك فيصل بتبوك

اختتمت منافسات السباحة والكاراتيه في دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في مرحلتها الأولى المقامة فعالياتها في قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك وتوج قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان المنتخبات الفائزة حيث جاءت نتائج المنتخبات في السباحة على النحو التالي: