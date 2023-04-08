"أجاويد لصحتك" تُقدّم 1700 خدمة في اليوم الأول من المبادرة ببيشة

دشّنت مديرية الشؤون الصحية ببيشة مبادرة "أجاويد لصحتك"، التي تتضمن عددًا من العيادات والخدمات المساعدة، والمختبر، والصيدلية، وعربة التبرع بالدم، والأركان التثقيفية والتوعوية بالشاعر مول في بيشة، وذلك ضمن مبادرة أجاويد التي أطلقتها هيئة منطقة عسير، وذلك بحضور محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، ومدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني.

واستمع الحضور خلال الجولة إلى شرح مفصل عمّا تقدمه العيادات التخصصية والعامة والأركان، من الخدمات الطبية والتثقيفية التي ستستمر لمدة أسبوع.

وقالت صحة بيشة: إنها قدمت أكثر من 1700 خدمة في اليوم الأول من المبادرة عبر عدد من العيادات الاستشارية والخدمات الطبية المساندة، بالإضافة لمشاركة جهات حكومية وجهات من القطاع غير الربحي، ومتطوعين ساهموا في الإرشاد والتوجيه.

وأشارت صحة بيشة إلى أن المبادرة مستمرّة حتى يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ.