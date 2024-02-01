عبر 118 فعالية.. "أمانة جدة" تعزز دورها في خدمة المجتمع تنمويًّا خلال 2023م

أسهمت أمانة محافظة جدة خلال العام 2023م في نجاح أكثر من 118 فعالية متنوعة، ضمن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال تفعيل البرامج والفعاليات والشراكات المجتمعية المختلفة.
وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي أن العام 2023 كان حافلًا بالإنجازات وتحقيق الخطط والاستراتيجيات وفق المدى الزمني المحدد فيما يتعلق بالمناسبات الوطنية من الفعاليات، والتي شملت الفنون الشعبية والتشكيلية والعروض المسرحية والجداريات والعروض الضوئية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة لتزيين الطرق والميادين بأكثر من 4624 من الأعلام ونشر التهنئة والشعارات الوطنية بعدد أكثر من 385 إضاءة على الشاشات واللوحات الإعلانية.
وأضاف "السلمي" أن العام 2023 شهد تفعيل أكثر من 16 اتفاقية مع القطاع العام والخاص ضمن تنفيذ مشاريع تتعلق بتطوير الحدائق وطوائف المهن وبرامج الشراكة المجتمعية، واستكمال البرامج والمبادرات، وتعزيز دور التعاون الاجتماعي مع كل المؤسسات والهيئات والشخصيات المعنية؛ بهدف تحفيز المشاركة في العديد من المجالات التي توفر خدمات للسكان وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات من خلال المبادرات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والزيارات الميدانية ورفع المستوى المجتمعي.
وأشار إلى أنه جرى خلال العام 2023 تنفيذ أعمال نظافة أكثر من 243 من القبور، وتنفيذ 27 من أعمال الصيانة فيما باشرت الأمانة معالجة 2214 من البلاغات الواردة إلى إدارة إكرام الموتى وتركيب اللوحات الإرشادية الدالة على مواقع المقابر على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المقابر، وكذلك اللوحات التوعوية التي توضح صفة الدفن الشرعية وتحية زيارة المقابر المشروعة.