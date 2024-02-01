عبر 118 فعالية.. "أمانة جدة" تعزز دورها في خدمة المجتمع تنمويًّا خلال 2023م

وأضاف "السلمي" أن العام 2023 شهد تفعيل أكثر من 16 اتفاقية مع القطاع العام والخاص ضمن تنفيذ مشاريع تتعلق بتطوير الحدائق وطوائف المهن وبرامج الشراكة المجتمعية، واستكمال البرامج والمبادرات، وتعزيز دور التعاون الاجتماعي مع كل المؤسسات والهيئات والشخصيات المعنية؛ بهدف تحفيز المشاركة في العديد من المجالات التي توفر خدمات للسكان وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية بالمحافظات من خلال المبادرات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والزيارات الميدانية ورفع المستوى المجتمعي.