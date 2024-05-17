أمانة الطائف تعرض مشروعاتها الكبرى خلال منتدى "المشاريع المستقبلية" السادس

ويُقام المنتدى على مدار يومين من 20 إلى 21 مايو الجاري في فندق الفورسيزون بالرياض، ويوفر منصة مثالية للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها من قبل المقاولين والمهتمين وملاك المشاريع من القطاع الحكومي والخاص، حيث تجمع الهيئة السعودية للمقاولين المقاولين والمهتمين والجهات العارضة (الحكومية والخاصة) والموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك، إضافة إلى شركات إدارة المشاريع، والشركات والمكاتب الهندسية، وشركات تقنيات البناء، وشركات التمويل، وشركات الخدمات اللوجستية، بهدف تحسين وتنظيم خطط العاملين في القطاع من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تسهّل عملية الربط بين ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص بالمقاولين والمهتمين.