أمانة الطائف تعرض مشروعاتها الكبرى خلال منتدى "المشاريع المستقبلية" السادس

تشارك أمانة الطائف في معرض منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السادسة، الذي تقيمه الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب فعاليات المنتدى المصاحبة دوراً حيوياً في بناء شبكة مهنية قوية، ويسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، ويفتح المجال أمام اكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتحسين الخطط والقرارات المستقبلية.
وفي التفاصيل، يتيح جناح الأمانة الفرصة للمقاولين للاطلاع على تفاصيل المشاريع التنموية والتطويرية و الاستثمارية الكبرى التي ستشهدها محافظة الطائف خلال الفترة المقبلة، والفرص التي تتيحها الأمانة لتعزيز دور المقاولين في مشروعاتها المستقبلية، وتطلعهم على متطلبات ملاك المشاريع، وآلية التقديم على المشاريع المختلفة والتي تمثل ركيزة التنمية المستقبلية في هذه المدينة السياحية التي باتت تشهد نقلات حضارية متتابعة في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة، والمتابعة والاهتمام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويُقام المنتدى على مدار يومين من 20 إلى 21 مايو الجاري في فندق الفورسيزون بالرياض، ويوفر منصة مثالية للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها من قبل المقاولين والمهتمين وملاك المشاريع من القطاع الحكومي والخاص، حيث تجمع الهيئة السعودية للمقاولين المقاولين والمهتمين والجهات العارضة (الحكومية والخاصة) والموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك، إضافة إلى شركات إدارة المشاريع، والشركات والمكاتب الهندسية، وشركات تقنيات البناء، وشركات التمويل، وشركات الخدمات اللوجستية، بهدف تحسين وتنظيم خطط العاملين في القطاع من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تسهّل عملية الربط بين ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص بالمقاولين والمهتمين.