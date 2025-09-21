"بيئة جدة" تعقد اجتماعًا مع جامعة جدة لتعزيز التعاون في الاستدامة المائية

عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بقسم المياه، اجتماعًا تنسيقيًا مع جامعة جدة، بحضور عميدة كلية العلوم الدكتورة صباح القرني وعدد من منسوبي المكتب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية بالجامعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بترشيد استهلاك المياه، والمشاركة في الفعاليات والبرامج المتخصصة، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات مراقبة جودة المياه وتطبيق تقنيات الاستشعار عن بُعد. كما تم بحث تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر وتأهيل الطلبة.
وتناول الاجتماع أيضًا أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث البيئية، واستعراض فرص التدريب والتأهيل لطلبة الجامعة، ومناقشة المبادرات المشتركة وخطط الاستدامة المائية، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بجودة المياه ومصادرها.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لجهود المكتب في تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة جدة سيسهم في تطوير الدراسات التطبيقية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.