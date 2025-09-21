"بيئة جدة" تعقد اجتماعًا مع جامعة جدة لتعزيز التعاون في الاستدامة المائية

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن عبد الله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، أن الاجتماع يأتي امتدادًا لجهود المكتب في تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة جدة سيسهم في تطوير الدراسات التطبيقية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.