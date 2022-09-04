نفذتها الأمانة والبلديات.. إزالة 81961 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم في جازان

ويُضاف إلى ما سبق؛ إزالة 136 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 12427 حاوية من حاويات النظافة، ودهان 5131 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين مظهر 438 من حواجز الحفريات، ومعالجة 8986 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وقامت أيضًا بصيانة 1955 عمود وفانوس إنارة، وإصلاح 15018 مترًا مربعًا من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.