نفذتها الأمانة والبلديات.. إزالة 81961 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم في جازان

تواصل أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأعمال التي قامت بها وبلديات المنطقة المرتبطة بها خلال شهر أغسطس، ضمن خطتها لمعالجة الأساسيات الخمسة من عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة شملت إزالة 81961 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 1431 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران.
ويُضاف إلى ما سبق؛ إزالة 136 سيارة تالفة مهملة، ومعالجة 12427 حاوية من حاويات النظافة، ودهان 5131 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين مظهر 438 من حواجز الحفريات، ومعالجة 8986 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وقامت أيضًا بصيانة 1955 عمود وفانوس إنارة، وإصلاح 15018 مترًا مربعًا من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.
وأشار "ابن سعيدان" إلى أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكدًا أهمية تعاون الجميع في رفع الملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"، ليتم مباشرتها ومعالجتها.