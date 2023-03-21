تكثيف الجولات الرقابية على أسواق ومسالخ "الليث"

كثّفت الفرق الميدانية المختصّة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء؛ جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح في محافظة الليث؛ لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.
ويواصل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى عبدالرحمن المهابي، ورئيس قسم الأسواق بالمحافظة لافي الراشدي؛ متابعة سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ ومسلخ غميقة.
كما تم اليوم تفقّد مسلخ الليث الأهلي، وسوق الخضار والأسماك المركزي؛ لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
يذكر أن إجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ، والتي تمثّلت في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال الشهر الفضيل.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد "939" للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.