تكثيف الجولات الرقابية على أسواق ومسالخ "الليث"

يذكر أن إجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ، والتي تمثّلت في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال الشهر الفضيل.