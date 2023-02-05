"فضل التوحيد والسنة" ندوة بهيئة "الأمر بالمعروف" تستهدف منسوبي فرع الرياض

من جانبه أوضح الشيخ "الشبانات"، جهود الرئاسة العامة النوعية لبيان ذلك؛ مؤكدًا على منسوبي الجهاز أن أعظم المعروف هو بيان التوحيد وتأصيل ذلك، والتحذير من الجماعات المخالفة، وأن أعظم المنكر هو الشرك؛ مختتمًا حديثه بتقديم شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة على الطرح المهم، ومقدمًا شكره لإدارة المركز على استضافتهم للندوة والاستفادة من محتوياته.