نائب أمير مكة يرأس اجتماع الخطط الاستراتيجية للمشروعات المائية

ترأس نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأربعاء، اجتماع الخطط الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات المائية والبيئية بمحافظات المنطقة.
جاء ذلك بحضور رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، وعدد من قيادات القطاع.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح تفصيلي عن الخطط الاستراتيجية لتنفيذ المشروعات المائية والبيئية بمحافظات المنطقة والرامية لرفع مستوى الخدمات المقدمة ونسب التغطية في الأحياء المستفيدة.
واطلع على خطة المشروعات المطروحة للعام 2024، والبالغة 265 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 28 مليارًا، فيما يجري تنفيذ 55 مشروعًا بقيمة تتخطى أربعة مليارات ريال.
واستعرض نائب أمير مكة المكرمة، المشروعات المستهدف إنجازها ودخولها منظومة التشغيل في العام 2024، وتبلغ 27 مشروعًا، بتكلفة مالية تقدر بنحو 966 مليون ريال.
كما استعرض المشروعات المنجزة، والتي دخلت منظومة التشغيل خلال عام 2023، وتبلغ 24 مشروعًا، بتكلفة مالية بلغت 624 مليون ريال.