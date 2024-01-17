نائب أمير مكة يرأس اجتماع الخطط الاستراتيجية للمشروعات المائية

واطلع على خطة المشروعات المطروحة للعام 2024، والبالغة 265 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 28 مليارًا، فيما يجري تنفيذ 55 مشروعًا بقيمة تتخطى أربعة مليارات ريال.