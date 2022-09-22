"القرني": اليوم الوطني صفحة مضيئة تضاف لسجل حافل بالإنجازات

وتابع: "أن قيادة هذه الدولة المباركة أولت اهتمامًا بالغًا بالصحة؛ مما زاد تطورها في المنظومات الصحية والكادر الصحي في مختلف المجالات والتخصصات الصحية التي جعلت هذا القطاع مثالًا مهنيًّا وإنسانيًّا في جميع دول العالم، وكانت هناك أمثلة كبيرة في هذه المنظومة الصحية؛ منها ما حدث في زمن كورونا وتداعياته على جميع العالم؛ مما جعل الصحة في المملكة مثالًا تقنيًّا ومهنيًّا وصحيًّا يقتدى به.