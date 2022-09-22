"القرني": اليوم الوطني صفحة مضيئة تضاف لسجل حافل بالإنجازات
رفع مدير مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور عتيق القرني؛ التهنئة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢ لتوحيد المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور القرني: إن اليوم الوطني هو بمثابة ذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز الذي تم على يد الملك المؤسس ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لمّ شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد.
وذكر "القرني" أن الاحتفال والاحتفاء بذكرى اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكّر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة أشاد بها القاصي والداني".
وتابع: "أن قيادة هذه الدولة المباركة أولت اهتمامًا بالغًا بالصحة؛ مما زاد تطورها في المنظومات الصحية والكادر الصحي في مختلف المجالات والتخصصات الصحية التي جعلت هذا القطاع مثالًا مهنيًّا وإنسانيًّا في جميع دول العالم، وكانت هناك أمثلة كبيرة في هذه المنظومة الصحية؛ منها ما حدث في زمن كورونا وتداعياته على جميع العالم؛ مما جعل الصحة في المملكة مثالًا تقنيًّا ومهنيًّا وصحيًّا يقتدى به.
وختم القرني بقوله: "لذا فإن ما نَنعم به اليوم بحمد الله وفضله من التوحيد والأمن والاستقرار، والرخاء والتقدم والازدهار؛ لَهو من فضل الله أولًا، ثم مما مَنّ الله به علينا من الوحدة والجماعة في مملكتنا، ومما تجذّر من التلاحم بين أبناء الشعب والقيادة الرشيدة في ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني لمملكة الخير والعطاء والإنسانية والتوحيد".