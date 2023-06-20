تعليم ظهران الجنوب يُكَرّم الإعلاميين بالمحافظة

وجّه مدير التعليم بظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، الشكر والتقدير للإعلاميين بالمحافظة؛ مثمنًا جهودهم الكبيرة في متابعة ونشر برامج وفعاليات الإدارة.. جاء ذلك خلال استقباله لهم صباح أمس الاثنين في مكتبه؛ مبينًا أن الدور كبير على الإعلامي في إيصال كل ما هو على أرض الواقع، وأنه شريك للنجاح في جميع الأنشطة والبرامج؛ راجيًا التوفيق للجميع.