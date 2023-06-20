تعليم ظهران الجنوب يُكَرّم الإعلاميين بالمحافظة

وجّه مدير التعليم بظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، الشكر والتقدير للإعلاميين بالمحافظة؛ مثمنًا جهودهم الكبيرة في متابعة ونشر برامج وفعاليات الإدارة.. جاء ذلك خلال استقباله لهم صباح أمس الاثنين في مكتبه؛ مبينًا أن الدور كبير على الإعلامي في إيصال كل ما هو على أرض الواقع، وأنه شريك للنجاح في جميع الأنشطة والبرامج؛ راجيًا التوفيق للجميع.
بعد ذلك قام "آل فرحان" بتكريم الإعلاميين، وبينهم الزميل بندر آل عوض ممثلا لـ"سبق".
بدورهم عبّر الإعلاميون المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير التعليم طارق آل فرحان وزملائه، على التكريم؛ سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
حضر اللقاء مدير التخطيط والتطوير صالح شايع، ومشرف الإعلام والعلاقات العامة بتعليم ظهران الجنوب أحمد دريني.