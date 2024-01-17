"وقاء مكة" يستعرض جهوده لزوار مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

واستعرض زوار المهرجان الأدوار التي يقدمها مركز وقاء في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وأبرز الأعمال المبذولة في منطقة مكة المكرمة إلى جانب المساهمة في رفع مستوى الوعي لديهم بالأساليب الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والمواشي من مخاطر الآفات والأمراض وسبل الحد من انتشارها.