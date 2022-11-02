جامعة الملك خالد تنظم حفل استقبال طلاب المنح الدوليين للعام الجامعي 1444

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء اليوم، حفل استقبال الطلاب الدوليين المستجدين للعام الجامعي 1444 والذي بلغ عددهم 421 طالبًا وطالبة انضموا للدراسة بالجامعة هذا العام.
ورحب رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة والذي نظمته الإدارة العامة لطلاب المنح، بالمسرح الجامعي بالقرعاء، بالطلاب المنضمين حديثًا إلى الجامعة، داعيًا لهم بالتوفيق، ومؤكدًا حرص الجامعة وجميع منسوبيها على خدمة طلاب المنح الدوليين وفق أعلى المستويات.
وشدد "السلمي" على الدور الكبير الذي يقوم به طلاب المنح من الدول المختلفة في نقل الصورة الحضارية للمملكة كسفراء في بلدانهم وكمواطنين صالحين يعملون على تحقيق التنمية في تلك البلدان، منوهًا بالدعم اللامحدود الذي يحظى به هؤلاء الطلاب في المملكة.
فيما أوضح مدير عام الإدارة العامة لطلاب المنح الأستاذ الدكتور سعيد الشهراني أن عدد طلاب المنح الدوليين بالجامعة بلغ 2430 طالبًا وطالبة من 73 جنسية منهم 421 طالبًا وطالبة انضموا للدراسة بالجامعة هذا العام.
وتابع الحضور عرضًا مرئيًّا عبّر فيه طلاب المنح الدوليون عن سعادتهم وفخرهم بالدراسة في المملكة وجامعة الملك خالد، واستعرضوا عددًا من تجاربهم في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى قصيدة شعرية بعنوان "تغريد الحمام في مملكة السلام" وعدة فقرات قدمها الطلاب الدوليون.
يُذكر أن الاحتفال اختُتم بتكريم المشاركين والداعمين بحضور طلاب المنح البالغ عددهم بالجامعة 2430 طالبًا وطالبة من 73 جنسية منهم 421 طالبًا وطالبة انضموا للدراسة بالجامعة هذا العام..