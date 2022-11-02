جامعة الملك خالد تنظم حفل استقبال طلاب المنح الدوليين للعام الجامعي 1444

وتابع الحضور عرضًا مرئيًّا عبّر فيه طلاب المنح الدوليون عن سعادتهم وفخرهم بالدراسة في المملكة وجامعة الملك خالد، واستعرضوا عددًا من تجاربهم في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى قصيدة شعرية بعنوان "تغريد الحمام في مملكة السلام" وعدة فقرات قدمها الطلاب الدوليون.