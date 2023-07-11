رئيس محكمة استئناف الباحة يبحث التعاون المشترك مع مدير الهلال الأحمر بالمنطقة

استقبل رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ شعبان بن عايض أحمد عسيري بمكتبه هذا اليوم الثلاثاء

23 / 12 / 1444هـ الدكتور ثامر بن يتيم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الذي قدم للسلام على فضيلته بمناسبة تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة الباحة المساعد.