مؤسسة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "ترابط" لرعاية المرضى بالشرقية

من جانبه، أكد مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الأستاذ صالح محمد الشمراني، أن هذه المذكرة تجسد توجهات المؤسسة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات ذات التوجه الإنساني، بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية والتنموية. وأشار إلى أن التعاون مع جمعية "ترابط" يأتي امتدادًا لرسالة المؤسسة في خدمة المرضى وذويهم، ودعم البرامج النوعية مثل صندوق شفاء وبرنامج بسمة حياة، التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين.