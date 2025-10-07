مؤسسة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "ترابط" لرعاية المرضى بالشرقية

وقّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، صباح اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل التنموي والخيري، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدّمة للمرضى والمستفيدين في المنطقة.
وجرى توقيع المذكرة في مقر المؤسسة، حيث مثّلها الدكتور محمد بن عثمان الحزيم مدير تطوير الأعمال، فيما مثّلت الجمعية الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت الرئيس التنفيذي للجمعية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تقديم الخدمات التي تسهم في دعم الجوانب الإنسانية والتنموية، وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، في مقدمتها خدمات صندوق شفاء وبرنامج "بسمة حياة" المخصص لدعم مرضى السرطان.
وقالت الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، الرئيس التنفيذي لجمعية ترابط: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية يُعد خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك في خدمة المرضى وذويهم بالمنطقة الشرقية، ونفخر بهذه الشراكة التي ستسهم – بإذن الله – في توسيع نطاق برامجنا ومبادراتنا، وخاصة ما يتعلق بخدمات صندوق شفاء وبرنامج بسمة حياة، بما يحقق تطلعات المستفيدين من هذه البرامج."
من جانبه، أكد مدير إدارة البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الأستاذ صالح محمد الشمراني، أن هذه المذكرة تجسد توجهات المؤسسة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات ذات التوجه الإنساني، بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية والتنموية. وأشار إلى أن التعاون مع جمعية "ترابط" يأتي امتدادًا لرسالة المؤسسة في خدمة المرضى وذويهم، ودعم البرامج النوعية مثل صندوق شفاء وبرنامج بسمة حياة، التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين.
وأضاف الشمراني أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تؤكد تسخير كافة خبراتها وإمكاناتها لتوفير بيئة مساندة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتعزيز التكامل بين القطاعات بما يخدم رؤية المملكة 2030 في جانبها الإنساني والاجتماعي.