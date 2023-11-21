"العتيبي" يُدشِّن حملة اليوم العالمي للسكري في "أبانات"

جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الحملة التي تتضمن جملة من البرامج العلاجية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي حول أضرار داء السكري في المجتمع، والتشجيع على التشخيص المبكر، ومعرفة العلامات التحذيرية للإصابة به.