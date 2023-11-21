"العتيبي" يُدشِّن حملة اليوم العالمي للسكري في "أبانات"

دشن محافظ أبانات حسين بن مرزوق العتيبي اليوم الثلاثاء حملة اليوم العالمي لداء السكري في المحافظة، التي يُنفِّذها التجمع الصحي بالقصيم.
جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الحملة التي تتضمن جملة من البرامج العلاجية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي حول أضرار داء السكري في المجتمع، والتشجيع على التشخيص المبكر، ومعرفة العلامات التحذيرية للإصابة به.
من جانبه، قدَّم المحافظ شكره الجزيل لجميع الطاقم الطبي بالحملة المكلفة والمركز الصحي، وأكد أن مثل هذه البرامج لها دور فعال لصالح الجميع؛ للحد من الإصابة بداء السكري.. وحكومتنا الرشيدة -أعزها الله- وجميع إداراتنا الحكومية يسعون جاهدين لصالح الوطن والمواطن.
يُذكر أن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أطلق في الـ19 من نوفمبر الجاري بديوان الإمارة حملة اليوم العالمي للسكري.