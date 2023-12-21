250 ألف طالب وطالبة بمدارس عسير يحتفون باللغة العربية في يومها العالمي

وأضاف أن الاحتفاء يأتي تأكيدًا على أنها مصدر إلهام لكثير من الشعراء في العالم، ويجسد اختيار عنوان هذا العام "العربية: لغة الشعر والفنون" لما للغة العربية من تأثير كبير على الفن والأدب وما تتميز به من جماليات في شتى الفنون، متطلعًا إلى إظهار قيمة اللغة العربية وتوظيفها في مدارسنا بأسلوب شيّق يحفّز الطلاب والطالبات على محبتها، وغرس قيمها ومفاهيمها وحبها في نفوس الطلبة والناشئة.